D'ERLANGER デランジェ CD4枚セット

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ビジュアル系のルーツといわれる伝説的バンド、D'ERLANGERのアルバムを、バンドメンバーによるリマスタリング、紙ジャケット仕様でリリース。LAVIEENROSEリマスタリング盤＜紙ジャケット仕様初回限定盤＞◆収録曲◆01.UnderThePretense02.LaVieEnRose03.1999~shyboyStory~04.DearSecretLover05.SadisticEmotion06.AnAphrodisiac07.Indecent-two-persons08.Lullaby09.ICan'tLiveWithoutYou10.LazySleazyBASILISKリマスタリング盤＜紙ジャケット仕様初回限定盤＞◆収録曲◆01.HURTS02.INCARNATIONOFEROTICISM03.CRIME\u0026PUNISHMENT04.AFTERIMAGE05.SADSONG06.DARLIN'(AlbumVersion)07.MOONANDTHEMEMORIES08.SO....09.ICAN'TLIVEWITHOUTYOU(AcousticVersion)10.BARAIRONOJINSEI MOONANDTHEMEMORIES・・・THEETERNITIES/LASTLIVEI/Ⅱリマスタリング盤＜紙ジャケット仕様初回限定盤＞再生に問題ありませんでした。素人の長期自宅保管なので、ケースにキズとジャケットにやや色褪せがあります。ご理解の上で、ご購入の検討をお願いいたします。#DERLANGER#D_ERLANGER#CD・DVD