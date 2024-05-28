任天堂 ミッキーマウス ゲーム＆ウォッチ

NintendoゲームアンドウォッチミッキーマウスMC-25電池を入れたところ音も出て動作はしましたが、古いものですのでジャンク品での出品です。電池ブタも揃っています。時計として飾っても可愛いです。used品・自宅保管品のため傷や汚れ，画面の劣化などがあります。気にされる方はご遠慮ください。ご理解のうえ、ご検討よろしくお願い致します。ニンテンドウニンテンドーNintendo任天堂ゲームアンドウォッチGAME\u0026WATCHGAMEandWATCH携帯ゲーム機レトロ



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