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Ｆ６８６　掛軸　大徳寺　少林明堂　『白雲自去来』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
商品番号 K27969651887
商品名

Ｆ６８６　掛軸　大徳寺　少林明堂　『白雲自去来』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　172cm×30cm本紙　約　100cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis768244.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual76646.html
http://narcologia.ru/goods/marshal968480.html
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