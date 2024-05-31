【コンバテック】アクティブライフ ユリナパウチ

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商品詳細
コンバテック社ConvaTecアクティブライフ ユリナパウチ28mm5枚入×4箱新品未開封です。バラ売りご希望の場合は、ご連絡お願いします。箱数によっては、箱から出して郵送します。※定価 １箱5,400円
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