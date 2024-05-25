奥華子 プリズム 10th Anniversary -sinse 2015



奥華子10th Anniversary Special Concert 2015 （DVD）-奥 華子 ... 奥華子10th Anniversary Special Concert 2015 （DVD）-奥 華子 ...



デビュー10周年を迎えた奥華子、ニューアルバムが完成！ | OKMusic デビュー10周年を迎えた奥華子、ニューアルバムが完成！ | OKMusic



奥華子「プリズム」10th Anniversary盤ジャケット - 奥華子 ... 奥華子「プリズム」10th Anniversary盤ジャケット - 奥華子 ...



デビュー10周年を迎えた奥華子、ニューアルバムが完成！ | OKMusic デビュー10周年を迎えた奥華子、ニューアルバムが完成！ | OKMusic



奥華子「奥華子10th Anniversary レンタルベスト ～NON STOP CD ... 奥華子「奥華子10th Anniversary レンタルベスト ～NON STOP CD ...



奥華子、10周年飾る新アルバム「プリズム」に豪華アニバーサリー盤も ... 奥華子、10周年飾る新アルバム「プリズム」に豪華アニバーサリー盤も ...



駿河屋 - 【買取】奥華子 / プリズム[10th Anniversary盤]（邦楽） 駿河屋 - 【買取】奥華子 / プリズム[10th Anniversary盤]（邦楽）



音楽以外何も出来ないから、やっぱり」 奥華子から10年目の覚悟と感謝 ... 音楽以外何も出来ないから、やっぱり」 奥華子から10年目の覚悟と感謝 ...



ライブレポート】奥華子、10年の集大成が花開く。「愛することは 何も ... ライブレポート】奥華子、10年の集大成が花開く。「愛することは 何も ...



奥華子、メジャーデビュー10周年を飾る渾身のアルバムが遂に完成 ... 奥華子、メジャーデビュー10周年を飾る渾身のアルバムが遂に完成 ...



奥華子、10周年記念コンサート2本の映像化！ 初のBlu-ray化も決定 ... 奥華子、10周年記念コンサート2本の映像化！ 初のBlu-ray化も決定 ...



奥華子、メジャーデビュー10周年イヤー前半戦を見事に締め括った ... 奥華子、メジャーデビュー10周年イヤー前半戦を見事に締め括った ...



奥華子、Honey Worksのモゲラッタが手掛けた全編イラストのMVを公開 ... 奥華子、Honey Worksのモゲラッタが手掛けた全編イラストのMVを公開 ...



Live DVD＆Blu-ray『奥華子10th Anniversary Special Concert 2015 ... Live DVD＆Blu-ray『奥華子10th Anniversary Special Concert 2015 ...



プリズム 初回限定盤 [奥華子] ﾌﾟﾘｽﾞﾑｼｮｶｲｹﾞﾝﾃｲﾊﾞﾝ 映像・音楽 CD 芸能 ... プリズム 初回限定盤 [奥華子] ﾌﾟﾘｽﾞﾑｼｮｶｲｹﾞﾝﾃｲﾊﾞﾝ 映像・音楽 CD 芸能 ...

※※いいね一覧から直接価格交渉ができます※※ご覧いただきありがとうございます。奥華子プリズム10thAnniversary全体的に比較的綺麗な状態です。2CD+3DVD仕様です。今年7月にデビュー10周年を迎えた奥。「プリズム」はそんな彼女の節目を飾るアルバムで、映画「あしたになれば。」の主題歌「君がくれた夏」や、最新シングル「楔-くさび-」、ライブで披露している新曲「嘘つき」「友達のままで」「東京暮らし」などを収録。初回限定盤にはミュージックビデオやそのオフショット、2014年12月に東京・日本橋三井ホールで行われたスコンサートの模様を収めたDVDが付属する。またデビュー10周年を記念して、ポニーキャニオンショッピングクラブにて完全予約限定生産の「プリズム」“10thAnniversary盤”も販売される。こちらには初回限定盤に付くDVDのほか、2013年1月19日に行われた「奥華子弾き語り2013LastLetter」と「奥華子BANDLIVETOUR2013」の映像を収めたDVD、奥がこの10年間に発表した楽曲を弾き語るCD「10年振り返り、弾き語ってみた。‐マニアック編‐（仮）」が同梱される。（音楽ナタリーより）