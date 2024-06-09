NINTENDO 64 箱ありコントローラー4つカセット スマブラ マリパなど ...

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商品詳細
Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64クリアレッドゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo○本体カセットコントローラー全て動作確認済みです。○コントローラー4つ、カセットつきです。カセットはマリパ2.3、スマブラ、ディーディンコングレーシングです。コントローラーの一つにコントローラーパックが付いています。○本体、コントローラー、カセット全て消毒済みです。黄色のコントローラーだけ汚れが取れませんでした。○写真で袋に入れてないものも全てしっかり袋に入れ、プチプチ包装もします。今すぐにでも遊べる状態です。値段にもよりますが値下げ交渉あり。何かございましたらご連絡ください。
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