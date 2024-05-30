新品未開封 カオスフィールド サウンドトラック CHAOS FIELD

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CHAOSFIELDSPECIALBONUSCDVol.2ドリームキャスト、ニンテンドーゲームキューブ、PlayStation2へと移植され人気を得た、マイルストーンが制作した縦スクロールシューティングゲームの、大好評につき完売御礼となったサウンドトラック。新品未開封ですが、初期傷・擦れ等がある場合がございます。ご了承下さい。他サイトでも出品中のため予告なく終了する可能性があります。