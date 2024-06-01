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春の落葉　　辻村もと子　　限定本
商品番号 F93030418532
商品名

春の落葉　　辻村もと子　　限定本
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 4,500 円
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商品詳細

東京詩学協会発行。昭和3年初版。300部限定本。表紙に少し擦れ、キズがあります。小口天地にヤケがあります。本文は汚れ破れ書込みなどはなく、保存状態は良です。
http://narcologia.ru/goods/Taipei722671.html
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