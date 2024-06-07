『韓国人間国宝　李殷九』作　青坡窯　抹茶碗　茶道具　骨董

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商品詳細
15000円から10000円にお値引きしました。韓国人間国宝 李殷九(イ・ウング)作 青坡窯の抹茶碗桐箱入り新品。茶道の師範をしていた祖母から譲り受けたものです。一度開封していますが、未使用です。梱包のうえ発送いたします。種類...茶道具、骨董
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