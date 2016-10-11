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商品詳細
ピンク色のパシフィカです、2年前に購入いたしましたが結局あまり弾かなかったので今回売ることにいたしました。ギターも弾いてもらった方が喜ぶと思います。付属品は写真のみです、おまけにギターの弦もつけておきます。定価34000
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit458386.html
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