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バックーン ベル モバ ココボロ
商品番号 S55168467515
商品名

バックーン ベル モバ ココボロ
ブランド名 Svital
特別価格 税込 8,797 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バックーンモバ用のベルです。木材はココボロです。色は暗めですが、購入した店舗の方の話ではココボロで間違いとのことでした。購入してから数回練習で使用してみた後、使わずに2年ほど放置してました。素人目では特に問題なく使えそうです。
http://narcologia.ru/goods/displease291331.html
http://narcologia.ru/goods/update394895.html
http://narcologia.ru/goods/injure102567.html
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