

バックーン ベル モバ ココボロ - 管楽器



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バックーンモバ用のベルです。木材はココボロです。色は暗めですが、購入した店舗の方の話ではココボロで間違いとのことでした。購入してから数回練習で使用してみた後、使わずに2年ほど放置してました。素人目では特に問題なく使えそうです。