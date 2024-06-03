バックーン ベル モバ ココボロ

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商品詳細
バックーンモバ用のベルです。木材はココボロです。色は暗めですが、購入した店舗の方の話ではココボロで間違いとのことでした。購入してから数回練習で使用してみた後、使わずに2年ほど放置してました。素人目では特に問題なく使えそうです。
http://narcologia.ru/goods/displease291331.html
http://narcologia.ru/goods/update394895.html
http://narcologia.ru/goods/injure102567.html
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