美しい彼 第一弾 ブロマイド 14枚 八木勇征

ご覧頂きありがとうございます！美しい彼第一弾ブロマイド14枚八木勇征清居奏八木くんが映っているのは揃っているかと思います。後ろ姿のは含みません。中身確認したのみ、その後暗所にて保管しておりましたので新品未使用にしておりますが、気になる方はご購入をお控え下さいませm(__)mバラ売りは致しておりません。宜しくお願い致します(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)#萩原利久#八木勇征#高野洸#CD・DVD#公式FANTASTICSファンタスティックス



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