激レア作品 能 秀樹 作　能楽　アートポスター額　約41×29.3cm 5

ご覧頂きまして、ありがとうございます。父からの古いコレクションで、ずっと箱に入れたままでした。詳しいことは分かりませんので、画像にて判断出来る方のみ購入して下さい。よろしくお願い致します。骨董品買取こたろう様より引用↓ ↓ ↓ ↓能英樹は大正から平成時代の洋画家です。能英樹は能の演目や能面を描き、世界的にも知られた画家です。【年譜】1913年兵庫県神戸市生まれ 本名は花房英樹1937年本郷洋画研究所でデッサンを学ぶ1947年出版美術連盟理事1950年古典芸能美術制作を始め、能に主題を求めた芸術活動1959年新協美術会会員1970年万国博覧会貴賓室特別出品、作品をメキヒコ国立芸術院が収蔵1976年「能英樹画集」刊行1980年国際スペイン展で受賞1981年フランス美術賞コートダジュール展で優秀賞1989年滋賀県立近代美術館で「能英樹展」開催1991年社会文化功労賞1997年フランス日本国年招待作家出品2001年死去その他のアート出品物についてはこちらをクリックして下さい♪⇒#kakoartポスター額は、こちらをクリックして下さい⇒#kakoposter#能英樹#ポスター額#能面#演目#能英樹画集#社会文化功労賞#フランス日本国年招待作家出品#万国博覧会貴賓室特別出品#新協美術会会員#古典芸能美術制作#出版美術連盟理事#本郷洋画研究所#花房英樹#洋画絵画の種類...水彩画形式...額縁入り主題...人物・肖像主な画材...アートポスター