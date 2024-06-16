最終値下げ 三浦竹泉 黄伊羅保茶碗 裏千家十五代 鵬雲斎花押 e539

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三浦竹泉造、黄伊羅保茶碗です。優しい手取りのお品です。裏千家十五代鵬雲斎の花押がございます。底面に銘がございます。サイズ直径14.5㎝×高さ7.5㎝(多少の誤差はお許し下さい）佐川急便(元払)で発送させて頂きます。※北海道、沖縄、離島の場合は別途送料頂きます。※画像で判断して頂き、 ノークレーム、ノーリターンで宜しくお願い致します。疵や直しは見られませんが、時代の経ったものですので、相応のスレがある場合も御座います。商品の状態に過度に神経質な方は入札をお控え下さい。ご落札後の返品はお受けできかねますので、くれぐれもご吟味頂けますようお願い致します。