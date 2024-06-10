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- 【美品】 吸物椀 陶器 重峰 山中塗 / 伝統工芸品 五客 うるし塗 汁椀
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商品詳細
実家の整理をしていた際に出てきた陶器です。漆塗りの吸物椀で、５点セットになりますが、詳しくないので詳細は分かりかねます。サイズ：口径11cm底5㎝高さ9㎝木箱は経年劣化しており、シミや汚れも見受けられますが、中の品物に関しては新品同様です。木箱に入っており丁寧に包装されております。自宅保管の中古品、年代物に理解のある方のみご購入をお考えください。アンティーク美術品陶芸有田焼九谷焼掘り出し物骨董品
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