ポケモンカード おじょうさまSR 1枚

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高騰しているので出品致します。コレクション品として集めておりました。まだ枚数ありますので出品致します。暗所にてスリーブにいれ、硬質ファイルにいれて保管しておりました。状態は写真をご確認下さい。センタリングも全て良いと思います。素人鑑定ですので、神経質な方はご遠慮下さい。#ポケモンカード#ポケカ#ブイユニ#クレイバースト#スノーハザード#パラダイムトリガー#スカーレット#バトルリージョン#おじょうさま#ロストアビス#SR#エリカ