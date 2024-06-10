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ポケモンカード おじょうさまSR 1枚
商品番号 J33920825541
商品名

ポケモンカード おじょうさまSR 1枚
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高騰しているので出品致します。コレクション品として集めておりました。まだ枚数ありますので出品致します。暗所にてスリーブにいれ、硬質ファイルにいれて保管しておりました。状態は写真をご確認下さい。センタリングも全て良いと思います。素人鑑定ですので、神経質な方はご遠慮下さい。#ポケモンカード#ポケカ#ブイユニ#クレイバースト#スノーハザード#パラダイムトリガー#スカーレット#バトルリージョン#おじょうさま#ロストアビス#SR#エリカ
http://narcologia.ru/goods/evaporation960324.html
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