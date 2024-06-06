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李朝　白寿徳利　18世紀　アンティーク　古民具　送料込み0922
商品番号 L32890794642
商品名

李朝　白寿徳利　18世紀　アンティーク　古民具　送料込み0922
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

短いニューがあります。送料込み　即購入ok！胴幅　9.5cm高さ　15.5cm●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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