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イングリッシュホルンボーカル　Loree H 2番　その1
商品番号 D46230392913
商品名

イングリッシュホルンボーカル　Loree H 2番　その1
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イングリッシュホルン、Loreeボーカル「H」2番です。メインは「H」ではなくノーマルを使用しているのと、「H」はゴールドを持っているので、使用しないため出品することにしました。そんなに使っていませんが、リードを付けたり外したりするので、接する部分には傷があります。新品だと5万近くしますが、先端の処理にやや歪みがあるので、安めの設定です。⭐︎先端の画像のリクエストがありましたので、追加しました。2本並んでる画像は、右側がこの商品です。
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