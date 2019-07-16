

締太鼓 江戸時代後期 能楽 和楽器 - 打楽器



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江戸時代後期の古い締太鼓です。数年前に購入しましたが、使用していないため出品致します。当時の古い木箱付きかなり大きいため送料は御負担願います。能楽和太鼓和楽器締太鼓歌舞伎