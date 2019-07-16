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締太鼓 江戸時代後期 能楽 和楽器
商品番号 U79821801705
商品名

締太鼓 江戸時代後期 能楽 和楽器
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 19,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

江戸時代後期の古い締太鼓です。数年前に購入しましたが、使用していないため出品致します。当時の古い木箱付きかなり大きいため送料は御負担願います。能楽和太鼓和楽器締太鼓歌舞伎
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