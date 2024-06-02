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- 茶道具 期間限定特価 平丸釜（人間国宝 高橋敬典）
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商品詳細
種類...茶道具主な素材...鉄釜の外径約22センチ。高さ約13センチ（摘みまで16センチ）。あくまで中古品とご理解の上でご検討お願い致します。割れや欠けはなく水漏れはありませんが、汚れや多少のサビはあります。使用には問題ないかと思います。
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