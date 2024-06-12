倖田來未　グッズ　缶バッジ　ガチャガチャ　セット

トークショーで販売されていた缶バッジです(^^)17個セットバラ売りも可能です値段は単品売りしている商品ページでご確認くださいバラ売りの場合は普通郵便で発送しますカプセルの中にそのまま入っていたのでOPP袋に入れています裏にバッチと一緒に入っていた注意書きの小さな紙も入れています値下げ不可ですm(__)m



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