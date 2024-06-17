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美品　ミライドンex SAR
商品番号 O37640614277
商品名

美品　ミライドンex SAR
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミライドンexSAR素人目ではありますが、白かけ、横線等の目立った傷は無く美品です。発送時は画像のスリーブとローダーに入れて発送いたします。トラブル防止の為返品等の対応は受け付けませんのでご了承ください。他にも出品していますので、併せて購入したい場合はご連絡ください。
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