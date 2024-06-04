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- 掛け軸 善光寺貫主 三浦義薫(嘯山道人)の書 合わせ箱 書画、骨董品、美術品
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商品詳細
善光寺、九十八世貫主 三浦義薫(嘯山道人)老師の書、掛け軸です。多少の汚れ等あります。長さ200 幅45cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/pompous802223.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement614599.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford16973.html
掛け軸 善光寺貫主 三浦義薫(嘯山道人)の書 合わせ箱 書画、骨董品、美術品
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