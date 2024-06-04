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掛け軸　善光寺貫主　三浦義薫(嘯山道人)の書　合わせ箱　書画、骨董品、美術品
商品番号 U97768451816
商品名

掛け軸　善光寺貫主　三浦義薫(嘯山道人)の書　合わせ箱　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 3,042 円
在庫状況 あり

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商品詳細

善光寺、九十八世貫主　三浦義薫(嘯山道人)老師の書、掛け軸です。多少の汚れ等あります。長さ200　幅45cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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