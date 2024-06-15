【最終値下げ】YAMAHAエレクトーンステージアELB-02 ※早い者勝ち

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ヤマハエレクトーンELB-02-

2018年にヤマハの楽器レンタルサービス、音レントよりレンタルしていたものを購入しました。新しくELS-02を購入し、使わなくなったので出品します。入門モデルとなっていますが、音色数も多く大変楽しく演奏いただけます。180cmの大人が使用していましたが問題なく演奏できました。趣味がてらエレクトーンを始めてみてはいかがでしょうか。●2017製●付属品（取扱説明書、ガイドブック、カバー、椅子）●動作確認済みです。中古品のため、小さな傷やスレがありますが全体的な綺麗な商品です。※神経質な方はご遠慮ください。発送元は戸建2階からの搬出となります。配送業者は購入者様で手配をお願い致します。購入後の返品、返金、クレーム等はご遠慮ください。直接お取引も可能ですのでお気軽に質問、コメントどうぞ！！