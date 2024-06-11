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【美品】ミミッキュvmax v csr x1
商品番号 E29319345572
商品名

【美品】ミミッキュvmax v csr x1
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トラブル防止のため、カードはプレイ用でお願いします。スリーブ・ローダーに入れ、折れ・濡れ対策をして発送致します。すり替え防止の為、返品はお受け出来ません。ご了承の上、購入お願いします。検索用ポケカポケモンカードリザードンピカチュウスペシャルアートブイズミミッキュvmaxvアセロラ
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