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アメリカでしか買えない　天使　絵画　額縁付き
商品番号 E87649772694
商品名

アメリカでしか買えない　天使　絵画　額縁付き
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き、ありがとうございます。天使の絵画　額縁付きです。とても気に入ってはいるのですが、断捨離の為出品いたしました。インテリアとして室内で大切に飾っていました。室内のインテリア絵画として、お店の雰囲気作りの絵画として活用出来ると思います。額に目立たない程度の軽度な傷はあります。アメリカのグラフィックギャラリーの絵です。サイズは、縦60cm横32cm程です。気持ちの良いお取引きが出来る方のみご購入下さい。ご不明な点がございましたら、コメントをお寄せ下さい。どうぞよろしくお願い致します。
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