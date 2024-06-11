アメリカでしか買えない　天使　絵画　額縁付き

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ご覧頂き、ありがとうございます。天使の絵画 額縁付きです。とても気に入ってはいるのですが、断捨離の為出品いたしました。インテリアとして室内で大切に飾っていました。室内のインテリア絵画として、お店の雰囲気作りの絵画として活用出来ると思います。額に目立たない程度の軽度な傷はあります。アメリカのグラフィックギャラリーの絵です。サイズは、縦60cm横32cm程です。気持ちの良いお取引きが出来る方のみご購入下さい。ご不明な点がございましたら、コメントをお寄せ下さい。どうぞよろしくお願い致します。