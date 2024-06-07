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槇原敬之20周年アニバーサリースノードーム
商品番号 W37899749232
商品名

槇原敬之20周年アニバーサリースノードーム
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

槇原敬之の20周年を記念して販売されたスノードームです。撮影のために開封しました未使用です。未使用新品ですが20周年の品物であるためその辺を御理解いただける方ご検討よろしくお願いします。高さ約12センチ幅約10センチ
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