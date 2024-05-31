西野カナ　タオル　バラ売り可

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西野カナさんのライブグッズのタオルです。こちらまとめ売りもバラ売りも可能です。バラ売りですと一つ450円にさせて頂きます。ライブにて一度だけ使用した物もあります。目立つような傷や汚れはありませんがKanayanTour2013Springのタオルは若干色褪せています。まとめて購入される方は即購入可能です。バラ売り希望の方は専用ページを作成させて頂きますのでコメントをお願い致します。値下げの交渉は受け付けておりません。希望価格の登録は購入されない方がおられるので登録されましても対応致しかねます。他にも西野カナさんグッズ出品しております˗ˏˋ♡ˎˊ˗#西野カナ#西野カナグッズ#西野カナタオル