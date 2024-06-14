グラスルーツ、ダンカンJB4

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商品詳細
グラスルーツのロゴマークは消してあります、リアピックアップにJB4フロント純正です、ネックの反りはなくフレットも９割残っています、目立つ打痕はありません。ソフトケースに入れて発送します
http://narcologia.ru/goods/approximate627120.html
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