イマイ「サンダーバード」初版復刻1号＆2号

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商品詳細
イマイサンダーバード初版復刻1号＆2号です。ファン感涙のスコット、バージルイラスト入りです。なお、バラ売りはいたしません。未組み立て美品で、説明図なども神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/cotton375561.html
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