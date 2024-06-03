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Kaotica eyeball
商品番号 C18255920792
商品名

Kaotica eyeball
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回使用しましたが、現環境で必要なくなりましたのでお譲りいたします。外箱は開封の際、角が数箇所少しだけダメージ入ってしまいましたのでおまけ程度にお考えくださいませ。リングのプラスチック部分が少しだけ日焼けしているように見えますので、完璧を求められる方のご購入はご遠慮くださいませ。発送は商品にダメージ等支障がないくらいのサイズにしお送りしますのでよろしくお願いします。
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