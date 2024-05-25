渡辺聡　備前焼　蓋もの　菓子　小物入れ　師　森陶岳

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商品詳細
渡辺さんの蓋ものです。渡辺さんならではの丁寧な造りで、緋色の発色と素地の白さのコントラストにより、温かみのあるモダンな作品に仕上がっています。縦約10.5cm、横約13.5cm、高さ約11cm
http://narcologia.ru/goods/sucrose253540.html
http://narcologia.ru/goods/choice288085.html
http://narcologia.ru/goods/recycling624514.html
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