

模写】狩野常信/寿老人図/人物図/掛軸/名家伝来/AD-257-



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狩野探幽/寿老人図/掛軸/名家伝来/AA-194-



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狩野常信「寿老人図」/毛利博物館企画展 毛利家と狩野派の絵師たち⑦ ...



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掛軸 山水画 香雲 掛け軸 骨董品 - 絵画/タペストリ



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【模写】【参考】狩野常信【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は多少の時代感あります。表装は天地に多数の汚れシミ、数ヶ所の虫穴あります。天地の状態は悪いです。軸先は牙です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 188㎝×幅 49㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。