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【模写】狩野常信/寿老人図/人物図/掛軸/名家伝来/AD-257
商品番号 Y35826915285
商品名

【模写】狩野常信/寿老人図/人物図/掛軸/名家伝来/AD-257
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 7,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【模写】【参考】狩野常信【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は多少の時代感あります。表装は天地に多数の汚れシミ、数ヶ所の虫穴あります。天地の状態は悪いです。軸先は牙です。　　　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　縦　188㎝×幅　49㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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