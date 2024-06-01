カエデ　SR PSA10

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。こちらPSA鑑定済みのカードになります。PSA10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け/横線等ある場合がございます。PSAケースにも細かい初期傷がある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。神経質な方は購入をご遠慮ください。配送は濡れ、折れ防止対策し発送致します、宜しくお願い致します。
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