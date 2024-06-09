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- 割引【P】茶道具 香合 志野 絵志野 在印 共箱（230809B）
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商品詳細
数あるお品物の中からご覧頂きまして有難う御座います。♢茶道具香合志野絵志野在印桐箱古いお品物です。割れ欠け等目立った大きな傷み無し寸法直径約5.2cm×高さ約4.5cm桐箱に収めて発送致します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。#その他Peace出品の茶道具一覧
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