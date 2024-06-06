三代目 ペンライト jsb stars ツアー グッズ 2本

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商品詳細
1本はライブで1度使用しましたが、もう一本は新品未使用です。郵送の際は箱を畳んでの配送となります。三代目jsoulbrothers3代目jsoulbrothers岩田剛典登坂広臣今市隆二ELLYNAOTO小林直己山下健二郎
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