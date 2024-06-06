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ポピーsar おまけ付き
商品番号 T74507160616
商品名

ポピーsar おまけ付き
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)黒炎の支配者ポピーSAR・目的のカードではなかったので出品しますがレアなカードのため手放すのが惜しくこの価格設定にしています。・即購入可・開封してすぐにスリーブに入れました。・初期傷等気になる方はご購入をお控えください。・プロフィールをご確認の上ご購入ください。・状態は写真でご確認の上、自己責任でご購入ください。おまけもお付けします。種類···ポケモンカード(ポケカ)
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