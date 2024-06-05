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- Roland TD-20 + TDW-20 電子ドラム モジュール (N)
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商品詳細
液晶が表示されません。それ以外の機能に問題はなく、全ての音出しやボタン操作、フェーダーなども機能しております。左側の表示版は問題なく、KIT切り替えも可能です。TDW-20拡張ボードが取り付けられております(写真4)。初期化済みです。多少の使用感ございますがおおむね綺麗です。【付属品】電源ケーブル背面パネル用ネジ4本(本体取り付け済み)マウンティングプレート
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