GACKT着用　vartix 時計　alive g704l 超美品

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数年前に表参道店舗、定価68万購入しました。コレクションに購入し、試着程度しか着用していません。とても状態良いです。ベルトもかなり綺麗です。現在は販売されていない為この状態での入手は中々ないと思います。勿体無くて使えないので大切に使ってくださる方に是非宜しくお願い致します。●型番：WA4VL●素材：ステンレス（ピンクゴールドGP）●ベルト：純正ホワイト革ベルト・観音バックル●機械タイプ：自動巻き（29石・手巻き付・ハック機能あり）●防水性：日常生活防水●機能：デイデイトカレンダー針（日付・曜日）/パワーリザーブ機能●仕様：シースルーバック●文字盤：シルバー●ケースサイズ：直径４３ｍｍ（リューズ除く）●ベルトサイズ：腕回り（内径）最長１８ｃｍ/ラグ幅：２４ｍｍ付属品：ケース・取扱説明書・保証書 磨きクロス