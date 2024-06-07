中国　歙州硯　金曇　時代品

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商品詳細
1980年代に購入したものです。歙州硯特有の金曇が美しく出ております。新品未使用品。自宅保管品です。画像をご参照下さいませ。上蓋に、少し割れが御座います。
http://narcologia.ru/goods/monophonic621112.html
http://narcologia.ru/goods/marshal822080.html
http://narcologia.ru/goods/smear511404.html
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