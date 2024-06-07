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中国　歙州硯　金曇　時代品
商品番号 A69281915076
商品名

中国　歙州硯　金曇　時代品
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 37,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1980年代に購入したものです。歙州硯特有の金曇が美しく出ております。新品未使用品。自宅保管品です。画像をご参照下さいませ。上蓋に、少し割れが御座います。
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