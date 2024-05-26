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- Ｌ２２２ 蓋置 『唐銅』『金谷五良三郎造』『色絵津久羽根蓋置』 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 5cm横幅 約 ⒌5cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態概ね良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/freshman477856.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei730671.html
http://narcologia.ru/goods/assessor43803.html
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