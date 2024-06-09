アクティブ ミッフィー miffyマスコットキーチェーン ハウステンボス限定

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ご覧いただきありがとうございます◡̈*♪トラブル防止の為にもまずプロフィールを必ずお読みください。お値下げやお取置きはお受けしておりませんのでご了承ください。お値下げ待ち、購入意思のない いいね！ はおやめ下さい。●アクティブミッフィーmiffyマスコットキーチェーンハウステンボス限定新品未使用。購入後チャック付き袋に入れ暗所にて保管しておりました。※現在ハウステンボスでの販売はされておりません。素人保管の為、神経質な方の購入はお控えください。必ずプロフィールをご確認していただきご理解のある方のみ購入をお願いします。コンビニ/ATM支払いの方は必ず支払い日を連絡お願い致します。ミッフィー/miffy/ナインチェ/nijntje/ディックブルーナ/DickBruna/ハウステンボス/zakkaフェスタ/雑貨フェスタ/miffystyle/ミッフィースタイル/しまむら/西松屋/アクティブミッフィー