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Numark PT01 Scratch
商品番号 W24345012956
商品名

Numark PT01 Scratch
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本来黒のボディーですが、知人のグラフィックデザイナーにペイントしてもらっており、その分お安くしております。また針を購入時のものから、耐久性の高いダイヤモンド針に変換しております。針跳び防止のため、ゴム紐でレコード針の支柱をクロス巻きしてます。配送時にターンテーブルの部分が開いてしまわないようにテープで止めておりますので、外してからご使用ください。電源ON、動作確認済みです。電源コードあり、箱あり。送料込みおまけでレコード4枚も追加させて頂いております。・seratoOFFICIALCONTROLVINYLPAIR(PCDJができます)・ドラゴンへの道、ブルースリーの絶叫入り・ブルースリーよ永遠に！　ブルースリーの肉声入り・DISCODUCKPart1PT01Scratchは、新しいDJスタイルの到来を告げるコンパクトなスクラッチ・ターンテーブルです。レコードジャケットサイズのベルトドライブ・ターンテーブル「PT01USB」をベースに、Numark独自のスクラッチ・スイッチを搭載。インプットスルー端子を装備し、スピーカーも内蔵。ACアダプターでも乾電池でも動作しますので、携帯音楽プレーヤーやスマートフォンで再生されたビートに合わせて、自宅でも屋外でも、場所を問わず、7インチスクラッチ・プレイが可能です。黒を基調に赤をアクセントにしたデザインのPT01Scratchは、Numarkが、すべてのターンテーブリストに捧げる最先端のポータブル・スクラッチ・ターンテーブルです。PortableTurntablewithDJScratchSwitch製品情報http://www.numark.jp/pt01-scratch/種類...ターンテーブル
http://narcologia.ru/goods/capitation40508.html
http://narcologia.ru/goods/recommended818790.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect169170.html
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