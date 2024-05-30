DW-DH-CC13 5枚セット　ドラムヘッド

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DW DW-DH-CW13 コーテッド スネア 13インチ ドラムヘッド



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ご覧いただき、ありがとうございます★●新品DW-DH-CC13タムヘッドコーテッド/クリアー4枚●中古DW-DH-CC13タムヘッドコーテッド/クリアー1枚（購入価格1枚¥3300）1枚を除いて新品未使用ですが、長期保管品の為、袋に傷、汚れ、本体にも若干の傷、汚れがあります。問題なく使用できますが、気になる方はご遠慮いただけますと幸いです。また、出品している他のヘッドとの、おまとめ発送、おまとめ値下げも可能ですので、お気軽にご相談ください。すり替え防止の観点より、返品にはご対応出来かねますのでご了承下さいませ。ご検討よろしくお願い致します。