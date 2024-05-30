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- 最終値下げ 新品未開封 BTS [SOWOOZOO] ソウジュ ピアス
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商品詳細
最終値下げFCで購入した公式品です。新品未開封品プチプチに保護して配送いたします。[SOWOOZOO]EARRING立体感のある厚さのピアスで、片方には小宇宙アイコンパターンが、もう片方は、SOWOOZOOレタリングロゴが刻まれており、左右を問わず2wayで着用できるアイテムです。ピアスの先には「613」がポイントとして刻まれており、ディテールまでこだわりました-サイズ(mm)：20*20*3-素材：SURGICALSTEEL-製造国：CHINA即購入可能値下げ不可#BTS#ピアス
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新品未開封 BTS [SOWOOZOO] ソウジュ ピアス
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