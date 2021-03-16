ザラ・ラーソン直筆サイン入り超大型写真…女性ポップ歌手…Zara Larsson

ザラ・ラーソン直筆サイン入り超大型フォトZaraLarsson新品…極美品…撮影時のみ開封…約254mm×203mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致します。値下げは出来ません…サラ・ラーソンスウェーデン・ストックホルム出身の女性ポップシンガー。10歳の頃より才能を見出され、母国で歌手デビュー。以来国内で実績を伸ばし、2015年に世界進出を果たす…こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。



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