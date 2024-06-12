ポケモンカード　ミュウツーvstar UR PSA10

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定ポケモンカードミュウツーvstarURPSA10自分でPSA鑑定に出したカードです。念のため「やや傷や汚れあり」として出品致します。折れ対策防水対策して送付致します。※すり替え等防止のため、購入後の返金返品には対応致しかねます。予めご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/providence881194.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate160948.html
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