ポケモンカード　ミュウツーvstar UR PSA10

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種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定ポケモンカードミュウツーvstarURPSA10自分でPSA鑑定に出したカードです。念のため「やや傷や汚れあり」として出品致します。折れ対策防水対策して送付致します。※すり替え等防止のため、購入後の返金返品には対応致しかねます。予めご了承ください。