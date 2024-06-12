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ファントラ　まとめ売り
商品番号 E11415231679
商品名

ファントラ　まとめ売り
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Girl'sPartyCollectionファンファントランプ　まとめ売りです。シリアルは未使用なので隠しております。一部ショップで入手したカードがあるのでそちらのシリアル使用については不明です。石川澪河北彩花宮下玲奈乙アリス松本いちか伊藤舞雪今宵こなん桜空もも未歩なな山岸逢花古川ほのか三上悠亜おまけで石川　澪SR5種5枚石川澪　joker1種2枚古川ほのか　SR1種1枚未歩なな　SR2種2枚宮下玲奈　SR1種1枚宮下玲奈　joker1種2枚桜空もも　SR2種2枚山岸逢花　SR1種1枚をおつけします。
http://narcologia.ru/goods/evaporation219824.html
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