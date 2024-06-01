クラビノーバ　CLP-440

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【取りに来てくださる方へ】※当方は神奈川県厚木市です。娘が小学1年生〜6年生まで使用しました。その後はごくたまに使用あり。ここ数年は受験もあり使用なし。動作確認済み。消毒済み。積み込み等お手伝い致します。日にち等要相談別途費用にて配送手配も可能■メーカー：ヤマハ/YAMAHA■型 番 ：CLP-440■商品名 ：電子ピアノClavinova■年 式 ：2012年製■寸 法 ：幅1420mm×奥行513mm×高さ907mm■カラー ：ライトチェリー調仕上げ■定価 ：¥215000■仕 様※公式HPより引用です※取りに来てくださる方優先。※故障なし※取説なし※アクセサリー・パーツ：椅子