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クラビノーバ　CLP-440
商品番号 L41457501961
商品名

クラビノーバ　CLP-440
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 18,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【取りに来てくださる方へ】※当方は神奈川県厚木市です。娘が小学1年生〜6年生まで使用しました。その後はごくたまに使用あり。ここ数年は受験もあり使用なし。動作確認済み。消毒済み。積み込み等お手伝い致します。日にち等要相談別途費用にて配送手配も可能■メーカー：ヤマハ/YAMAHA■型　番　：CLP-440■商品名　：電子ピアノClavinova■年　式　：2012年製■寸　法　：幅1420mm×奥行513mm×高さ907mm■カラー　：ライトチェリー調仕上げ■定価　　：¥215000■仕　様※公式HPより引用です※取りに来てくださる方優先。※故障なし※取説なし※アクセサリー・パーツ：椅子
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