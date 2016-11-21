zoom mss-8 マルチトラックレコーダー

zoom8トラックマルチトラックレコーダー動作確認済み。宜しくお願い致します。2ch同時入力/録音。8トラック同時再生。wav44.1kHz/16bit記録方式。最大6時間42分録音可能(1GBSDカード使用時)。各音源に適したインサートエフェクト、マスタリング、センドリターン含むスタジオクォリティの高品位エフェクト。ドラム\u0026ベースマシン搭載。コンデンサマイク内蔵。電池駆動可能 マニュアル汚れ折り目あり。



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